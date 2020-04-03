Україна не готова до коронавірусу! Лікар попередив про "катастрофу"

У ситуації пандемії коронавірусу COVID-19 "радянська" система охорони здоров'я в Україні становить велику небезпеку для життя і здоров'я громадян.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробив директор Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок. За його словами, історія з відмовою в госпіталізації важкого хворого з коронавірусом продемонструвала, що "немає чіткого алгоритму взаємодії, чіткої логістики з бригадами швидкої допомоги, з лікарнями, які прийматимуть, з лікарями. Немає чіткого алгоритму, кому треба робити тести, кому не треба. Не прописані конкретні клініки".

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На думку лікаря, незважаючи на ухвалення тематичних законів, присвячених протидії поширенню вірусу, в них прописані "не алгоритми, а алгоритміки".

"На папері все виглядає красиво, а на практиці все зовсім не так. Перш за все, існує гостра нестача індивідуальних засобів захисту для медиків. Він розповів про те, що був змушений за особистий кошт закуповувати засоби індивідуального захисту для працівників, які працюють під його керівництвом. У той же час засоби захисту відсутні навіть у бригад швидкої допомоги. "При зверненні на "103" диспетчер мені каже: якщо ви не забезпечите засобами індивідуального захисту бригаду швидкої допомоги, вони не виїдуть", – сказав він.

Як заявив директор, подібна ситуація існувала завжди. "Я 5 років працював начмедом у центральній районній лікарні Борисполя. Щоб відправити важкого пацієнта в Київську обласну лікарню, я повинен був вклонитися трьом чиновникам, вони повинні були зробити мені послугу. А потім я повинен був вклонитися швидкій, щоб швидка транспортувала цього хворого. На це йшло 4-5 годин важкого пацієнта", – розповів він.

"Але в надзвичайній ситуації, в ситуації пандемії, щоб система, яка працювала 70 років, продовжувала працювати зараз? Якби у мене була не одна людина, а десять, а по Київській області 100 осіб, це була б просто катастрофа. І не треба було б відкривати лікарню, куди б складували цих хворих. Їх би просто туди не довезли", – наголосив лікар.

За його словами, сьогодні екстрена служба медичної допомоги – "це просто таксі". "Радянську владу ще ніхто не скасовував", – констатував Черенок.

Карета швидкої допомоги, медики, ілюстрація

Медик переконаний, що необхідно терміново створювати чіткі та прості алгоритми взаємодії медичних служб, а також "на період епідемії зробити єдиний номер, щоб лікар зателефонував, його дані прийняли – і все, лікар повинен тільки проконтролювати, щоб хворого відвезли. Це необхідно робити, тому що ситуація може бути критична", – попередив він.

Як писав OBOZREVATEL:

У місті Борисполі Київської області важкому пацієнту з коронавірусом відмовили в госпіталізації. Каменем спотикання стала його прописка.

Євген Черенок розповів про те, що був змушений направити в осередок зараження коронавірусом сімейну лікарку.

Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого коронавірусом COVID-19, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелося везти назад додому.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що лікарі столиці нададуть допомогу кожному, у кого буде підозра або захворювання коронавірусом COVID-19, незалежно від того, підписав він декларацію з сімейним лікарем чи ні.

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