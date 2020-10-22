Лікар помер під час випробувань вакцини від COVID-19: з'явилися деталі загибелі

Бразильський лікар Жоау Педро Р. Фейтоса, який помер під час випробування вакцини від COVID-19, не отримував препарат, так як не входив у контрольну групу.

Як пише Daily Mail, 28-річний медик замість вакцини, розробленої американською компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом, отримував плацебо.

Водночас наголошується, що дослідники не можуть коментувати смерть лікаря через правила проведення випробувань і принципів конфіденційності.

"Ми не можемо коментувати окремі випадки у випробуванні, що триває, оксфордської вакцини, оскільки ми строго дотримуємося правил медичної конфіденційності та клінічних випробувань. Але ми можемо підтвердити, що всі необхідні процеси перевірки були дотримані", – йдеться в заяві.

В Оксфордському університеті також повідомили, що навіть після смерті добровольця продовжувалося випробування вакцини проти коронавірусу.

"Після ретельної оцінки цього випадку в Бразилії не було ніяких побоювань щодо безпеки клінічного випробування, і незалежна експертиза на додаток до бразильського регулювального органу рекомендувала продовжити дослідження", – йдеться в заяві представника університету.

Федеральний університет Сан-Паулу, який координує дослідження 3-ї фази в Бразилії, заявив, що незалежний комітет також рекомендував продовжити дослідження.

"Все йде так, як очікувалося, без будь-яких даних про серйозні ускладнення, пов'язаних із вакцинами, за участю кого-небудь, хто бере участь добровільно", – відзначили в університеті.

Додамо, що результати випробувань 3-ї фази випробування вакцини очікуються наприкінці 2020 року. При цьому на перших етапах дослідження вакцина показала "стійку імунну відповідь" і відсутність серйозних побічних ефектів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії помер учасник випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом.