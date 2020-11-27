Лікар показав, що бачать пацієнти, які вмирають від COVID-19. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 07:38, 27.11.2020 Оновлено: 08:21, 27.11.2020

Американський лікар зі штату Міссурі Кеннет Ремі показав, що бачать в останні хвилини життя пацієнти, які вмирають від коронавірусу.

Відповідне відео він опублікував у Twitter. Ролик набрав понад 125 тисяч переглядів, тисячі лайків і сотні коментарів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У відеозверненні медик, одягнений у засоби індивідуального захисту, розповів, що перед смертю людина бачить тільки медичні прилади та обличчя докторів і продемонстрував це.

Він зазначив, що такий пацієнт дихає з частотою 40 разів на хвилину, а його рівень насичення крові киснем падає нижче 80 відсотків.

"Я не хочу бути останньою людиною, яка дивиться у ваші налякані очі", – написав лікар під відео.

Скріншот.
DrKenRemy1 в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар назвала їжу, яка може допомогти у боротьбі з коронавірусом. Деякі продукти хворим порадили виключити з раціону.

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