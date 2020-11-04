Лікар показав новий експрес-тест на антиген COVID-19, який з'явиться в Україні
Український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигену SARS-CoV-2, який незабаром має з'явитися в Україні.
На своїй сторінці у Facebook медик розповів, що тест є ефективною альтернативою ПЛР-дослідження і вже внесений до протоколу тестування COVID-19 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Це імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2", – пояснив він.
Серед переваг нового тесту Жиравецький назвав високу точність і "приємну" вартість, відсутність необхідності в обладнанні та лабораторії, легку процедуру проведення тестування, простоту й однозначність розуміння отримання результату, результат тестування відразу на місці протягом 15 хвилин.
Крім того, експрес-тест ефективний із першого дня від початку симптомів і показує наявність вірусу SARS-CoV-2 з чутливістю 97%.
Для аналізу береться зішкріб зі слизових оболонок носових пазух пацієнта – назо-орофаригеальний зішкріб, уточнив лікар.
"Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі та спреї для носа, не промивати і не полоскати носові ходи. Так, як на фото, виглядає позитивний тест", – написав Жиравецький.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що нові експрес-тести на антиген почнуть застосовуватися вже наприкінці жовтня – початку листопада.
За його словами, вони будуть безкоштовними і показуватимуть результат через 15 хвилин.
Нагадаємо, Степанов розповів, що в Україні успішно завершилися клінічні випробування препарату з категорії імуноглобулінів "Біовен". Тому препарат буде внесений до оновлених протоколів лікування коронавірусу.