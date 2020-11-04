Лікар показав новий експрес-тест на антиген COVID-19, який з'явиться в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 07:19, 4.11.2020 Оновлено: 08:18, 4.11.2020

Український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигену SARS-CoV-2, який незабаром має з'явитися в Україні.

На своїй сторінці у Facebook медик розповів, що тест є ефективною альтернативою ПЛР-дослідження і вже внесений до протоколу тестування COVID-19 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2", – пояснив він.

Серед переваг нового тесту Жиравецький назвав високу точність і "приємну" вартість, відсутність необхідності в обладнанні та лабораторії, легку процедуру проведення тестування, простоту й однозначність розуміння отримання результату, результат тестування відразу на місці протягом 15 хвилин.

Крім того, експрес-тест ефективний із першого дня від початку симптомів і показує наявність вірусу SARS-CoV-2 з чутливістю 97%.

Для аналізу береться зішкріб зі слизових оболонок носових пазух пацієнта – назо-орофаригеальний зішкріб, уточнив лікар.

"Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі та спреї для носа, не промивати і не полоскати носові ходи. Так, як на фото, виглядає позитивний тест", – написав Жиравецький.

Позитивний тест на коронавірус.
Тарас Жиравецький у Facebook
Експрес-тест на виявлення антигена SARS-CoV-2.
Тарас Жиравецький у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що нові експрес-тести на антиген почнуть застосовуватися вже наприкінці жовтня – початку листопада.

  • За його словами, вони будуть безкоштовними і показуватимуть результат через 15 хвилин.

  • Нагадаємо, Степанов розповів, що в Україні успішно завершилися клінічні випробування препарату з категорії імуноглобулінів "Біовен". Тому препарат буде внесений до оновлених протоколів лікування коронавірусу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону

У Черкасах сенсаційно з’явився новий фаворит виборів мера: інтерв’ю з Віктором Євпаком

Марків вийшов на волю з прапором України: перші фото і слова нацгвардійця

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" з 6 листопада: що закриють

Війська РФ здійснили дві провокації на Донбасі, поранено українського військового – штаб ООС