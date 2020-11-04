Лікар показав новий експрес-тест на антиген COVID-19, який з'явиться в Україні

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,2 т.

  • Він дає точний результат на місці протягом 15 хвилин

  • Тест ефективний з першого дня від початку симптомів

  • Для аналізу береться зішкріб зі слизових оболонок носових пазух

Тест на коронавірус

Український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигену SARS-CoV-2, який незабаром повинен з'явитися в Україні.

На своїй сторінці в Facebook медик розповів, що тест є ефективною альтернативою ПЛР-дослідження і вже внесений до протоколу тестування COVID-19 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це імунохроматографічним метод для виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2", – пояснив він.

Серед переваг нового тесту Жиравецький назвав високу точність і "приємну" вартість, відсутність необхідності в обладнанні та лабораторії, легку процедуру проведення тестування, простоту і однозначність розуміння отримання результату, результат тестування відразу на місці протягом 15 хвилин.

Крім того, експересс-тест ефективний з першого дня від початку симптомів і показує наявність вірусу SARS-CoV-2 з чутливістю 97%.

Для аналізу береться зішкріб зі слизових оболонок носових пазух пацієнта – назо-орофаригеальний зішкріб, уточнив лікар.

"Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі та спреї для носа, не промивати і не полоскати носові ходи. Так, як на фото, виглядає позитивний тест", – написав Жиравецький.

Позитивний тест на коронавірус.
Експрес-тест на виявлення антигену SARS-CoV-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що нові експрес-тести на антиген почнуть застосовуватися вже в кінці жовтня – початку листопада.

  • За його словами, вони будуть безкоштовними і будуть показувати результат через 15 хвилин.

  • Нагадаємо, Степанов розповів, що в Україні успішно завершилися клінічні випробування препарату з категорії імуноглобулінів "Біовен". Тому він буде внесений до оновлені протоколи лікування коронавируса.

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