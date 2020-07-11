Лікар показала фото з COVID-центру на Закарпатті: швидкі щодня привозять нових хворих

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися в Закарпатській області. Кількість нових інфікованих, яких щодня доставляють в лікарню, меншою поки не стає.

Про це в Facebook розповіла лікар Богдана Булеза, яка працює в COVID-центрі Ужгорода. Також вона опублікована кілька знімків, які демонструють небезпеку інфекції.

"Швидкі з сиренами щодня підвозять все нових і нових пацієнтів. Хворі різні з легким перебігом, безсимптомні, важкі, киснево-залежні. Більшість не вірить в існування вірусу, або якщо і вірить, то впевнені, що вони не інфікуються, з ними це не трапиться, та й просто вже всі втомилися від карантину!" – розповіла вона.

Булеза зазначила, що спрогнозувати перебіг хвороби неможливо. Бувають пацієнти, які надходять з легкою формою, однак за лічені години їхній стан різко погіршується, і вони мають потребу в кисні.

"Хворий тримає тебе за руки і через маску тихо питає: "А доживу я до завтра?" А ти не знаєш, що відповісти. Кожен з лікарів намагається робити все можливе і неможливе! Вірус існує, він важкий, тому не нехтуйте своїм і нашим здоров'ям, бережіть себе і своїх рідних", – зазначила вона.

Фото з COVID-центру в Ужгороді. Джерело - фейсбук Богдани Булези

Фото з COVID-центру в Ужгороді. Джерело - фейсбук Богдани Булези

Фото з COVID-центру в Ужгороді. Джерело - фейсбук Богдани Булези

Фото з COVID-центру в Ужгороді. Джерело - фейсбук Богдани Булези

Як писав OBOZREVATEL, Закарпатська область залишається на перших місцях в антирейтингу по захворюваності в Україні. Станом на 11 липня в регіоні зафіксовано понад 3,8 тисячі інфікованих COVID-19.