Лікар поділився криком душі про українських медиків та COVID-19: смерті молодих та вигорання

Лікар-анестезіолог інфекційної реанімації Київської міської клінічної лікарні №9 Володимир Лиходієвський розповів, у яких важких умовах доводиться працювати українським медикам та як на них вплинула пандемія коронавірусу.

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В аудіокоментарі для ТСН він зізнався, що на них суттєво позначається як фізичне, так і моральне виснаження через нові реалії.

"Фізичне навантаження доволі суттєве, оскільки це робота в засобах індивідуального захисту, з чим ми ніколи раніше не стикалися. І це важко фізично. Все тече по спині. Психологічне навантаження теж досить суттєве на нас. І зараз, я думаю, час про це казати – на відміну від наших європейських і американських колег, багато українських лікарів, медсестер навіть не знало такого терміну – "професійне вигорання". Тією чи іншою мірою це професійне вигорання вже зачепило нас, адже пацієнтів багато, пацієнти тяжкі, вимогливі, складні", – розповів Лиходієвський.

За його словами, якщо раніше головною проблемою була мала кількість засобів індивідуального захисту, ШВЛ, то зараз – це час і людські ресурси.

Лікар

"Зі спалахом хвороби наші лікарні почали комплектуватися багатьма девайсами, засобами, з якими треба вчитися дуже швидко працювати", – зазначає лікар.

Ще одним особливо кризовим моментом для медиків, говорить Лиходієвський, стають смерті молодих пацієнтів.

"Тому що працюючи в умовах сильної доказової бази, ти ніби як намагаєшся все робити за протоколами. Переконуєш себе, що ти все робиш правильно. Але все одно воно якось погано вдавалося. Та я хотів би побажати всім колегам не здаватися – колись ця епідемія закінчиться, колись ця війна закінчиться", – переконаний анестезіолог.

Водночас ще одним болючим питанням для медиків, наголошує він, є недооціненість їхньої праці. "Коли навчаєшся в медуніверситеті, тобі закладають, що ти – майбутня еліта нації. Коли приходиш на роботу й отримуєш першу зарплату, а потім дивишся телевізор, де показують статки людей інших професій, політиків, то розумієш, що еліта нації якась у безгрошів’ї. Та я вірю, що зараз повага до медиків повернеться так само, як повернулася до військових", – поділився своїми мріями лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській обласній інфекційній лікарні, куди везуть хворих на COVID-19 з усього регіону, склалася критична ситуація. Місцева влада стверджує, що медперсоналу тут цілком достатньо, а лікарі розповіли, що вже падають із ніг від утоми та змушені лікуватися за власний кошт у разі зараження інфекцією.