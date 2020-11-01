Лікар озвучив невтішний прогноз щодо COVID-19 в Україні на листопад

В Україні нормальний показник захворюваності на коронавірус в листопаді становитиме 7 тисяч нових випадків на добу.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан. "Ми будемо фіксувати антирейтинги майже щодня. Це залежить від розвитку епідеміологічної ситуації в країні та дотримання карантинних заходів", – додав він.

Якщо вірус розповсюджуватиметься в сьогоднішньому темпі, можуть виправдатися прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я про 9 тисяч нових випадків зараження на добу, зауважив Рубан.

За оцінками медика, рівень летальності становитиме 2-2,5%.

Лікар розповів, що захворюваність на коронавірус "повністю корелюється з захворюваністю на грип та інші гострі респіраторні захворювання", отже, розвиток епідемії COVID-19 буде подібним.

"Завершиться ця пікова захворюваність лише в березні-квітні, лише після потепління будуть реєструватися малі показники", – спрогнозував він.

Як писав OBOZREVATEL, Україна опинилася на 22 місці із захворюваності на коронавірус у світі. Кабінет міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до кінця 2020 року.