Чи можуть коти і собаки підчепити COVID-19: лікар дав відповідь

Зараження домашньої кішки чи собаки коронавірусом малоймовірно, але в Україні можливі спалахи COVID-19 на тваринницьких фермах, як це було в Данії.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донськой. "В принципі, це ймовірно, і про ймовірність цього було і так відомо. Але є велика різниця між тим, що у вас захворіє ваш песик чи кішечка – це буде епізодичний один випадок", – сказав він про небезпеку зараження коронавірусом домашнього улюбленця.

"Тваринницькі ферми – це сотні, тисячі тварин. Якщо хоча б одна з них захворіє, це викликає спалах. Це більш актуально все ж таки для тваринництва, а не для вашого одного улюбленця, який, в принципі, може захворіти", – пояснив лікар.

"В Україні може бути таке, як в Данії, проте, нам зараз потрібно, в першу чергу, займатися людьми", – наголосив медик.

Як писав OBOZREVATEL, у норок на тваринницьких фермах в Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд ухвалив рішення знищити 15-17 мільйонів звірків.