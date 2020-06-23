Лікар назвав головний осередок зараження COVID-19 після послаблення карантину

В умовах ослаблення карантину громадський транспорт є осередком коронавірусу.

Щоб мінімізувати ризик зараження, громадянам слід по можливості обмежувати своє перебування в громадському транспорті, користуючись велосипедами, самокатами або добираючись до місця роботи пішки. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донськой.

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"Динаміка, з якою відбувається зростання, дуже невтішна. На якій цифрі вона вийде на плато, поки що неможливо прогнозувати. Я думаю, для того щоб вона не росла, люди принципово самостійно повинні змінити свою манеру поведінки", – сказав він.

Лікар підкреслив, що справа не тільки в масках. "Потрібно обмежити контакти, максимально скоротити свої виходи з дому. Не сидіти вдома на карантині, проте максимально раціонально, логістично продумувати, як дістатися до роботи, щоб зустріти найменшу кількість людей, щоб контактувати з найменшою кількістю людей".

У цьому контексті він запропонував тим громадянам, які користуються громадським транспортом, спробувати замінити його на особистий транспорт.

"Уявіть собі, якщо половина людей в Києві пересяде на велосипеди, самокати або пройде ці 5 кілометрів до роботи пішки, наскільки зменшиться кількість контактів, наскільки вільніше буде в громадському транспорті", – підкреслив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні в меншій мірі пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань. Ключовим фактором зростання випадків інфікування стало ослаблення карантину.