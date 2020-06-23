Пляж може стати розсадником COVID-19: лікар озвучив небезпеку

Пляжі стають розсадником коронавірусу, якщо на них скупчення людей.

Ризик заразитися коронавірусом на пляжі мінімальний в разі, якщо люди дотримуються дистанції в кілька метрів. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донськой.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Якщо на кожному квадратному метрі по людині, то тоді пляжі дійсно можуть стати розсадниками і джерелом небезпеки. Але якщо люди на пляжах будуть дотримуватися певної дистанції в кілька метрів, то я не думаю, що це небезпечно. У порівнянні з метро або іншим громадським транспортом це небо і земля з точки зору ризику", – підкреслив медик.

Він пояснив, наскільки небезпечна річкова або морська вода, якщо на неї, наприклад, кашлянув хворий на коронавірус. За його словами, ризик заразитися мінімальний. "Важко уявити, яку кількість слизу людина повинна виділити в воду, щоб ця вода стала реально небезпечною для іншої людини, принаймні, яка її не п'є. Розведення досить активно знижує концентрацію вірусу", – запевнив медик.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що в столиці відкрили міські пляжі. "Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку без купання", – повідомив він.