Лікар назвав щеплення, життєво необхідне людям 60+

Людям старше 60 років щорічно необхідно робити щеплення від пневмонії.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Можна робити щеплення від пневмонії. Особам 60+ це життєво показано", – підкреслив він.

Крім того, людям старшого віку необхідно щорічно робити щеплення від грипу, і раз на 10 років – від дифтерії.

За словами лікаря, дорослим, яким в дитинстві не було зроблено щеплення від кору, необхідно зробити його, оскільки цей вірус надзвичайно небезпечний. "Кожна людина повинна робити щеплення від кору, тому що заражаемість 100%. Чим старше, тим важче перебігає хвороба. Кір, як і будь-який вірус, небезпечний ще й тим, що викликає вірусну пневмонію", – пояснив медик.

Він додав: якщо людина не знає, чи робили їй щеплення від кору, його необхідно зробити.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Бережновим скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, в Центрі громадського здоров'я України заявили, що в недалекому майбутньому країна може зіткнутися зі спалахом кору. Причина – недостатній обхват вакцинації, зокрема, серед дітей у віці до 1 року.