Лікар про російську вакцину від коронавірусу: вірити їм на слово – себе не поважати

Тетяна Гайжевська Суспільство 13:07, 15.12.2020 Оновлено: 13:21, 15.12.2020

Вакцина від коронавірусу "Спутник V" виробництва Російської Федерації не заслуговує на довіру з об’єктивних причин.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донськой. " Я ставлюся до російської вакцини як до кота в мішку", – зауважив він.

Як пояснив медик, насамперед, насторожує закритість результатів дослідження вакцини на ефективність та безпечність.

"Якщо у вас справді якісний препарат, чому б вам не надати всі результати і всі дані, як ви порахували його ефективність і його надійність. Вірити росіянам на чесне слово – себе не поважати", – заявив Донськой.

З огляду на це, він наголосив, що в Україні не варто ставити експериментів із вакциною "Спутник V". "Я б не став експериментувати. А провезти такий препарат навіть народні депутати, сподіваюсь, не зможуть, бо це продукт, на який треба дозволи. Це підсудна справа", – підсумував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, 5 грудня в Москві почалася вакцинація від коронавірусу. Раніше стало відомо, що в Алтайському краї РФ коронавірусом заразилися троє медиків, котрі отримали щеплення від COVID-19 російською вакциною.

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