Лікар про російську вакцину від коронавірусу: вірити їм на слово – себе не поважати

Вакцина від коронавірусу "Спутник V" виробництва Російської Федерації не заслуговує на довіру з об’єктивних причин.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донской. " Я ставлюся до російської вакцини як до кота в мішку", – зауважив він.

Як пояснив медик, насамперед, насторожує закритість результатів дослідження вакцини на ефективність та безпечність.

"Якщо у вас справді якісний препарат, чому б вам не надати всі результати і всі дані, як ви порахували його ефективність і його надійність. Вірити росіянам на чесне слово – себе не поважати", – заявив Донской.

Виходячи з цього він наголосив, що в Україні не варто ставити експериментів з вакциною "Спутник V". "Я б не став експериментувати. А провезти такий препарат навіть народні депутати, сподіваюсь, не зможуть, бо це продукт, на який треба дозволи. Це підсудна справа", – підсумував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, 5 грудня в Москві почалася вакцинація від коронавірусу. Раніше стало відомо, що в Алтайському краї РФ коронавірусом заразилися троє медиків, що отримали щеплення від COVID-19 російською вакциною.