Лікар назвав протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Обмеження по вакцинації від коронавірусу будуть схожі з тими, які накладають перед вакцинацією від грипу.

Про це розповів російський лікар-імунолог, доктор медичних наук Владислав Перлів, пише Радио Sputnik.

За його словами, є стани, при яких щеплення робити не можна. Так, ні в якому разі не можна вакцинуватися від коронавірусу хворим людям, якщо температура тіла серйозно перевищує позначку в 37 градусів.

Також щеплення не робитимуть тим, хто незадовго до приходу в медичний кабінет вживав алкоголь.

"Перед вакцинацією точно не можна пити міцний алкоголь. Втім, неміцний теж. На алкоголь вакцина може зреагувати так, що людині не буде добре. Я думаю, що годин за 10-12 або навіть за добу до вакцинації не треба пити. Час залежить від того , як печінка працює у людини", – пояснив Перлів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії заявили про початок виробництва вакцини від COVID-19.