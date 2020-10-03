Лікар назвав пацієнтів, у яких коронавірус ніколи не викличе ускладнень

Коронавірусна інфекція ніколи не викличе ускладнень у пацієнтів, які хворіють безсимптомно.

Про це "РБК-Україна" розповів відомий ізраїльський лікар Євген Качман. Він також повідомив, чи потрібно приймати антибіотики при коронавірусі.

"Якщо у людини зовсім нічого немає (а безсимптомних пацієнтів близько 17-20%) – нічого робити не потрібно, потрібно просто сидіти вдома 10 днів в ізоляції. У нашій практиці не було випадків, щоб у безсимптомного хворого потім різко почали з'являтися ускладнення. Так не буває", – сказав Качман.

Лікар зазначив, що пацієнтам з легкою формою коронавірусу антибіотики також не потрібні. Качман підкреслив, що антибіотикотерапія при коронавірусі в принципі не ефективна. Адже антибіотики діють на бактеріальну інфекцію, а COVID-19 – типове вірусне захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Євген Качман вважає, що ефективну вакцину проти COVID-19 в 2020 році не розроблять.