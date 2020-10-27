Лікар назвав наслідки офлайн-навчання молодших школярів

Навчання дітей молодшого шкільного віку в режимі офлайн напевне призведе до зростання захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Це практично стовідсоткова ймовірність. Ми вже попереджали, що не можна з 1 вересня в усіх школах починати офлайн-навчання. До нас не дослухалися, і ми бачили, якою є ситуація з другої половини вересня", – наголосив він.

Коментуючи спільне рішення Міністерства освіти і МОЗ про те, що після канікул учні 1-4 класів підуть до шкіл, лікар визнав, що дистанційне навчання дітей такого віку справді є досить проблематичним. Водночас він зазначив, що й гігієнічні навички школярів молодших класів, "м’яко кажучи, не на найвищому рівні".

Зважаючи на це, він оцінив ситуацію з очним навчанням як складну. За його словами, усі санітарні заходи, яких буде вжито в школах, лише знизять ризик зараження, але воно все одно буде можливим.

"Діти хворіють не важко, але вони є локомотивом, рушійною силою цієї епідемії. Вони легко інфікуються й легко поширюють цю інфекцію", – пояснив медик.

Повну версію бліцінтерв’ю з Юрієм Жигарєвим незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Сергій Бабак заявив, що початкову школу й дитячі садочки з листопада не закриватимуть на карантин навіть у разі найгіршого розвитку епідемії коронавірусу в Україні.