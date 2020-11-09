Інфекціоніст про карантин вихідного дня в Україні: повна маячня

Карантин вихідного дня не спричинить позитивного впливу на епідемію коронавірусу в Україні.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта. "Карантин вихідного дня – повна маячня, він не матиме жодного впливу на епідемію", – заявив лікар.

"Для того щоб говорити, що карантин вихідного дня спрацює, потрібно мати точні дані, що в нас зараження відбувається переважно на вихідних під час відвідувань людьми торговельних центрів чи якихось інших розважальних закладів. Таких даних нині немає", – наголосив медик.

За його словами, українці найчастіше інфікуються дорогою на роботу в громадському транспорті, у сімейному колі або в офісах. "Власне кажучи, це те, що переважно "не працює" у вихідні дні", – зауважив Курпіта.

МОЗ пропонує карантин вихідного дня

Як писав OBOZREVATEL, з 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділено тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами. У МОЗ повідомили, що в Україні може бути запроваджено карантин вихідного дня.