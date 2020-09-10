Лікар назвав хвороби, при яких не можна робити щеплення від коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 05:32, 10.09.2020

Абсолютним протипоказанням до вакцинації від коронавірусу є хвороби, пов'язані з введенням пацієнту імунодепресивних препаратів.

За словами лікаря-імунолога Владислава Жемчугова, таких хвороб безліч. Найпоширеніший приклад – онкологія, передає vm.ru.

"Оскільки якщо є лікування, то воно супроводжується иммунодепресією. Виходить, з одного боку є показання, а з іншого, навпаки, протипоказання. Тому всі подібні питання, пов'язані з вакцинацією, повинен вирішувати лікар пацієнта", – зазначив медик.

Крім того, протипоказанням до вакцинації від COVID-19 також є запальні, аутоімунні захворювання, червоний вовчак та системні захворювання крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

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