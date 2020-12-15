Лікар назвав два типи імунітету до COVID-19 і вказав терміни дії

Імунітет до коронавірусу в людей, що перенесли цю хворобу, може зберігатися протягом кількох років. Імунітет, що утворюється шляхом щеплення, може бути менш стійкий.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донськой. Навряд чи щеплення від COVID-19 доведеться робити довічно, оскільки за 2-3 роки проблема може зникнути, спрогнозував він.

"Ті, хто перехворів, зберігатимуть імунітет роками. Принаймні більшість. А от скільки буде триматися імунітет від щеплення, поки що дуже важко сказати, бо таких даних ще немає в природі, минуло лише три місяці, поки що тримається", – зауважив медик.

Разом з тим він звернув увагу на те, що наявність імунітету забезпечується не лише антитілами, оскільки існує ще й клітинний імунітет. "Навіть якщо антитіла впадуть, все одно клітини пам’яті залишаються. Якщо людина і захворіє, принаймні вона не матиме серйозних побічних ефектів, серйозних ускладнень", – пояснив Донськой.

Медик також назвав принципову відмінність імунітету, що був набутий через хворобу, і імунітету, що був набутий завдяки щепленню.

"Це як власний досвід і досвід, про який ви прочитали в книжці. Власний ви ніколи не забудете, а прочитаний в книжці можете трохи підзабути", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря Україні Віктора Ляшка, після вакцинації імунітет до COVID-19 може зберігатися 6-9 місяців.