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9 травня • оновлено в 13:59
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Названі найбільш активні розповсюджувачі коронавірусу

10.4т
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Діти є найбільш активними розповсюджувачами коронавірусу.

"Імовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока", – сказав OBOZREVATEL екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

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"Побудниками інфекції, генераторами, рознощиками вірусу є діти. Приклад – сезонна епідемія грипу. Восени діти годинами сидять в закритих класах, що не провітрюються, і захворювання дуже швидко поширюється. Щойно приймається рішення про карантин – припиняються контакти і тут же епідемія йде на спад", – пояснив він.

Імовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока

Імовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока

Медик також звернув увагу на те, що дітей непросто змусити дотримуватися правил гігієни. "Дитина всього торкається руками, бере в рот, вона дуже активна. При цьому діти часто переносять хворобу легко, безсимптомно, в тому числі коронавірус", – зазначив Бережнов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Бережнов повідомив, що існує теоретична небезпека зараження коронавірусом COVID-19 при покупці кави на винос, якщо продавець є безсимптомним носієм.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
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Shilov Mihail
Shilov Mihail
Все вони, кляті! Вони в усьому винні! Гігієни не дотримуються, ще й хворіюь легко, гади! На ланцюг та до батереї! Так переможемо!
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