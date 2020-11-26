Лікар назвала їжу, яка може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Британський доктор Гіта Мейкер-Кларк розповіла, що їжа є ліками в боротьбі з коронавірусною інфекцією. За її словами, клінічне використання харчових продуктів в якості ліків грає величезну роль в лікуванні пацієнта.

Лікар вважає, що запальним станам можна допомогти, збільшивши споживання свіжих продуктів і зменшивши споживання рафінованого цукру і обробленої їжі, пише Express.со.

"Я бачу істотні поліпшення з додаванням в раціон свіжих фруктів і овочів", – зазначила Мейкер-Кларк.

Вона порадила їсти продукти з високим вмістом вітаміну С, такі як: броколі, солодкий перець, брюссельську капусту, папайю, цитрусові. Ці фрукти і овочі забезпечують денну дозу вітаміну С, який може допомогти імунній системі.

"Складна, інтегрована імунна система потребує вітамінів A, C, D, E, B6 і B12, фолієвої кислоти, цинку, заліза, міді, селені і багатьох інших", – поділилася лікар.

Національний інститут здоров'я виявив, що продукти з високим вмістом вітаміну А містять листові, зелені овочі, морква, мускусна диня, сквош і солодка картопля. Вітамін Е можна отримати з мигдалю, фундука, арахісу, шпинату і соняшникової олії.

"Решта поживних речовин надходять в організм через цільні продукти, в основному через фрукти і овочі", – розповіла Мейкер-Кларк.

Медик пояснила, що під час гострої інфекції будь-якого типу, в тому числі коронавірусної інфекції, реакція організму на стрес викликає "метаболічні зміни", щоб відбити загарбника. Це збільшує потребу в поживних речовинах.

"Погане харчування викликає порушення імунної функції, яке можна звернути назад, поповнюючи запас поживних речовин – я бачу це кожен день у своїй клінічній практиці", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дослідники під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я планують відправитися на оптовий продовольчий ринок в Ухані в Китаї, щоб відстежити перші випадки коронавірусу.