Доктора Дейв Прайс із центральної клініки Нью-Йорка в США, який вже більше місяця бореться з COVID-19, дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99% – тримати руки в чистоті і не торкатися до обличчя.

Про те, як вести себе в умовах пандемії, він розповів в інтерв'ю, яке було опубліковане у YouTube-каналі Purcell Murray (щоб посмотеть відео, доскрольте новину до кінця).

"Головне, постійно стежити за тим, де ваші руки в даний момент і чи чисті вони. Необхідно постійно використовувати антисептик. Зайшов у ліфт і натиснув на кнопку – антисептик. Відкрив двері – антисептик. Якщо немає антисептика – всі дії можна зробити ліктем. Кожен раз після того, як ми торкнулися поверхні, до яких могли торкатися інші люди, дезінфікуємо або миємо руки", – розповів медик.

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"Друге найважливіше – не чіпати обличчя руками, усвідомлено стежити за цим", – додав Прайс. Він зазначив, що будь-яка людина чіпає обличчя близько 90 разів на добу – і це може стати головною причиною зараження.

"Ви з кимось привіталися за руку, не знаючи, що ця людина хворіє COVID-19, а потім торкалися обличчя? Все – ви теж захворіли!" – попередив він.

Кращим способом змусити себе цього не робити медик назвав носіння маски.

"Ідея не в тому, що вона захистить вас від зараження (так як в більшості випадків неможливо заразитися через повітря), а саме в тому, щоб навчитися не чіпати обличчя. Причому, це може бути будь-яка маска (можна просто пов'язати хустку на обличчя) – це буде працювати в якості тренажера. Коли у вас на обличчі маска, ви просто перестаєте чіпати обличчя. Тому проста порада: виходячи з дому, надягайте маску", – підкреслив він.

Крім того, лікар порадив тримати соціальну дистанцію – 1,5-2 метра один від одного. "Коли ви йдете в аптеку або в магазин, вам не обов'язково стояти безпосередньо за спиною попередньої людини в черзі. Стійте за декілька кроків від неї", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти з Білого дому попередили, що коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом не тільки при кашлі або чханні, але навіть в розмові або в процесі дихання.

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