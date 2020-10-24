Після виборів COVID-19 в Україні піде вгору, він не самоліквідується, – інфекціоніст

Після місцевих виборів в Україні може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань на коронавірус. Статистика захворюваності напевно збільшиться і через те, що молодша школа працюватиме в оффлайн-режимі.

Про масове використання вакцини проти COVID-19 говорити зарано. Коли вона стане широко доступною, вірус може піти на спад. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

– Міністр Степанов заявив, що Україна до виборів готова. Як ви вважаєте, після 25 жовтня, дня виборів, ми можемо побачити ще більше зростання кількості інфікованих в Україні?

– Треба розуміти, що наразі міністерство охорони здоров’я робить все, що можна зробити в цій ситуації для того, щоб зменшити ризик.

Але ми розуміємо, що всі ці заходи – це тільки на зменшення ризику. Ми не можемо повністю виключити ймовірність того, що хтось прийде з симптомами коронавірусної інфекції, хтось буде в масці, хтось без маски. Всі ці ситуації цілком можливі. Тому повністю виключити небезпеку інфікування ми, звичайно, не можемо.

Наскільки це дасть нам приріст і чи матимемо ми набагато більше нових випадків? Думаю, не буде набагато більше, але, звичайно, якийсь вплив на розповсюдження інфекції це може спричинити.

"Після місцевих виборів в Україні може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань".

– Напередодні в парламенті створили спеціальний штаб на чолі з президентом. Одне з завдань – не тільки безкоштовна вакцинація в майбутньому, але і тестування. Ми знаємо, що зараз досить складно отримати безкоштовний тест на коронавірус. Як думаєте, чому так відбувається?

– Дуже просто – тому що наша лабораторна служба перевантажена. Ми можемо скільки завгодно декларувати, що ми будемо робити тести усім і безкоштовно, але ми чудово розуміємо, що наразі ми маємо певний об’єм тестів, який може зробити певна кількість лабораторій. Ми не можемо просто якимось наказом збільшити цей об’єм вдвічі чи втричі.

– Але ж питання в безкоштовності, в доступності. Адже не всі українці можуть дозволити собі це тестування.

– Я міг би запропонувати дуже цікаву ідею, яку абсолютно можна використати. Ми знаємо, що в нашому коронавірусному фонді дуже багато грошей, і наші можновладці не завжди знають, як їх правильно використати.

Можна зробити одну річ – просто платити комерційним лабораторіям, яких у нас дуже багато, особливо в центральних районах, в Києві і так далі, які будуть безкоштовно робити тести.

Тобто вони будуть робити не безкоштовно, за своїм прайсом, але це буде оплачувати держава. І тоді всі люди будуть тестуватися і в державних, і в комерційних лабораторіях безкоштовно.

– В коронавірусному фонді, здається, лишилося 36 мільярдів. Кого тоді безкоштовно тестувати у першу чергу?

– Звичайно, в першу чергу – воно так робиться і зараз – це люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні, тому що вони в більш важкому стані. І ми повинні отримати результат тесту, щоб розробити план лікування.

В другу чергу – це люди з симптомами, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. І в третю чергу – контактні, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях, коли ще, можливо, немає явних симптомів.

– З приводу вакцини теж з’являються позитивні новини. Нібито наші вітчизняні вчені провели її доклінічні випробування. Як думаєте, наскільки ми наблизилися до того, щоб виробити українську вакцину, до того, що будемо вакцинуватися?

– Я думаю, що ми не близькі до цього, тому що будь-яка вакцина, чи то вітчизняна, чи то російська, китайська чи американська повинна пройти весь комплекс доклінічних і клінічних досліджень, щоб ми були впевнені, що вона дійсно ефективна і безпечна. Це робиться не за один місяць.

Тому, навіть якщо у деяких вчених є якісь напрацювання, я не можу сказати, наскільки ця вакцина буде доступною хоча б через три місяці. Навряд чи ми зможемо просто піти і вільно купити її в аптеці. Це по-перше.

По-друге, для того, щоб говорити про масове щеплення, треба мати масову вакцину. Тобто її мало розробити. Треба, щоб виробники напрацювали ці десятки мільйонів доз для того, щоб ми могли вже вакцинувати людей. І тільки після цього ми зможемо сказати, що це реально.

– Чи не співпаде у часі поява вакцини з тим, що коронавірусна інфекція піде на спад? Такий спад прогнозують навесні 2021 року.

– Звичайно, ні я, ні будь-який інший експерт не може достеменно знати, як буде. Але я знаю, що так бувало. Наприклад, якщо взяти SARS-1, який був ще в 2003 році, то ми якраз мали таку ситуацію, коли захворюваність пішла на спад до того, як була розроблена ефективна вакцина.

Чи буде так наразі, я не знаю, але виключити це теж не можна.

– Нагадаємо глядачам, що тоді попередник коронавірусу фактично самоліквідувався, якщо говорити простою мовою.

- Можна сказати так. Тут інша ситуація, ми бачимо, що коронавірус не самоліквідується. Але ми можемо бачити таку ситуацію, коли захворюваність піде на спад і більшість людей вже буде мати колективний імунітет природним шляхом.

"Діти є локомотивом, рушійною силою цієї епідемії".

– Міністерство освіти і науки спільно з міністерством охорони здоров’я України мають намір забезпечити очне навчання учнів 1-4 класів після канікул. Що стосується 5-11 класів, то залежно від епідемічного рівня учні навчатимуться у змішаному чи дистанційному форматі. Наскільки це може стримати поширення епідемії? Адже кажуть, що саме з дитсадків і початкової школи діти найчастіше приносять інфекцію додому.

– Так, тут складна ситуація. Ми розуміємо, що якраз для дітей молодшого шкільного віку дистанційне навчання найбільш проблематично. Але у дітей такого віку гігієнічні навички, м’яко кажучи, не на найвищому рівні, тому що всі ці заходи дуже важко проводити.

Тут як і з виборами: будь-які заходи, які ми намагаємося запроваджувати в школах, тільки знижують ймовірність інфікування, але повністю не виключають його.

– Які шанси, що за рахунок очного навчання дітей, які можуть принести коронавірус додому, туди, де є батьки, є дідусі, бабусі, статистика захворювань збільшиться?

– Це практично стовідсоткова ймовірність. Ми вже бачили це з 1 вересня. Ще в серпні попереджали, що не можна з 1 вересня в усіх школах починати оффлайн-навчання.

До нашої групи експертів, на жаль, не дослухалися, і ми бачили, якою є ситуація з другої половини вересня, як вона почала розвиватися. Ми пов’язуємо це з тим, що діти хворіють не важко, але вони є локомотивом, рушійною силою цієї епідемії. Вони легко інфікуються і легко розповсюджують цю інфекцію.