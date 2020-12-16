Лікар дав пораду, які аналізи потрібно здати після COVID-19

Головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький дав пораду, які аналізи потрібно здати після перенесеної коронавірусної інфекції.

Так, насамперед медик рекомендує здати загальний аналіз крові та сечі. За його словами в прямому ефірі на Facebook, аналізи допоможуть зрозуміти, що відбувається у вашому організмі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жиравецький зазначив, що аналіз сечі покаже, як працюють нирки після хвороби. Крім того, можна здати печінкові проби.

"Вони можуть бути вищі, тому не хвилюйтеся. Але моніторинг їх важливий, оскільки часто ви приймали парацетамол, ібупрофен, німесил, і це може трохи піднімати печінкові проби", – зазначив спеціаліст.

Лікар додав, що також не завадить здати ниркові проби, аналіз на креатинін і сечовину в крові.

"Ці два показники важливі, щоб зрозуміти, як працюють нирки. Крім того, сечова кислота часто може змінюватися після ковіду. Якщо вона піднімається, вам лікар порадить дієту і, якщо необхідно, ліки, які знижуватимуть сечову кислоту", – сказав він.

Жиравецький підкреслив, що рівень глюкози в крові – дуже важливий показник, особливо для тих пацієнтів, у яких є схильність до цукрового діабету і для тих, хто мав високі показники глюкози.

"Якщо у вас нормальна сатурація киснем, я не рекомендую робити комп'ютерну томографію ще раз. Не потрібно повторно проводити КТ, особливо, якщо ви її вже проводили. Якщо у вас теж все добре з аналізами і у вас нормальний Ц-реактивний протеїн, феритин, загальний аналіз крові, немає температури, задишки і вам не робили КТ, робити її також сенсу немає", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, імунітет до коронавірусу в людей, які перенесли цю хворобу, може зберігатися протягом декількох років. Імунітет, який утворюється шляхом щеплення, може бути менш стійким.