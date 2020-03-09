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9 березня • оновлено в 16:26
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/ Суспільство

Лідер "Нацкорпусу" в Харкові запропонував звільнити захоплені Росією території

10.6т
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Голова харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев запропонував скористатися економічною нестабільністю в Росії і повернути окуповані території.

У своїй публікації на Facebook Немічев перерахував економічні проблеми Росії - падіння курсу рубля, обвал цін на нафту і негативний ринок цінних паперів. Все це може послабити військовий потенціал РФ.

"Якщо ситуація не зміниться, то в Росії утворюється діра в економіці. І, як наслідок, відсутність можливості фінансувати військові компанії", - написав Немічев.

Костянтин Немічев

Костянтин Немічев

nemichev.in.ua

За його словами, Україні необхідно бути готовою негайно повернути окуповані території. Також він додав, що обвал цін на нафту був однією з причин розвалу СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня вартість ф'ючерсу марки Brent вперше з 1991 року впала майже на 30%. Падіння спричинило за собою і обвал рубля – до 73 руб/долар. Причиною таких змін на ринку стало початок нафтової війни між Саудівською Аравією і Росією, через відмову останньої підписувати угоду з ОПЕК+.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
нафта Національний корпус війна
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потапкин виктор
потапкин виктор
Селюки,начинайте освобождать.Диваны боевые готовы?
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Стратег enти, писец хрювне
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вот этого бородатого отправить в первых рядах освободителей))))
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