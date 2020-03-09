Голова харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев запропонував скористатися економічною нестабільністю в Росії і повернути окуповані території.

У своїй публікації на Facebook Немічев перерахував економічні проблеми Росії - падіння курсу рубля, обвал цін на нафту і негативний ринок цінних паперів. Все це може послабити військовий потенціал РФ.

"Якщо ситуація не зміниться, то в Росії утворюється діра в економіці. І, як наслідок, відсутність можливості фінансувати військові компанії", - написав Немічев.

Костянтин Немічев nemichev.in.ua

За його словами, Україні необхідно бути готовою негайно повернути окуповані території. Також він додав, що обвал цін на нафту був однією з причин розвалу СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня вартість ф'ючерсу марки Brent вперше з 1991 року впала майже на 30%. Падіння спричинило за собою і обвал рубля – до 73 руб/долар. Причиною таких змін на ринку стало початок нафтової війни між Саудівською Аравією і Росією, через відмову останньої підписувати угоду з ОПЕК+.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!