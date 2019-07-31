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Летіли на маленькій висоті: вінничан стривожила військова авіація

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У небі Вінниці 31 липня жителі помітили декілька бойових літаків та вертольотів, які летіли на досить малій висоті.

Вінничан стривожили гучні звуки, що видавалися бойовою технікою, і вони почали шукати пояснень у соцмережах, пише "Апостроф" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що політ військових літаків і вертольотів викликаний плановою льотною підготовкою пілотів. Військові тренувалися керувати літаком АН-24, бомбардувальником Су-24, винищувачем МіГ-29 і вертольотом Мі-8.

Вертоліт у Вінниці

Вертоліт у Вінниці

Апостроф

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"Це звичайні планові навчання, які проводяться для підвищення льотної кваліфікації військовослужбовців. Нічого екстраординарного не відбувається", – повідомили в Збройних силах України.

Військова авіація над Вінницею

Військова авіація над Вінницею

Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, наприкінці червня в Одесу в межах навчань Sea Breeze-2019 прибули військово-транспортні літаки країн НАТО. Повітряні судна доставили в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання.

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Україна Вінниця
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Летели на маленькой высоте: жителей Винницы встревожила военная авиация(ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ) ахаха Прикольный анекдот
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Низько летіли то до дощу. Ну або від висоти голова крутиться)))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Последние летающие самолеты ВСУ.
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