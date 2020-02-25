Леся Українка народилася 149 років тому: найкращі цитати поетеси про Україну

149 років від дня народження легендарної української поетеси Лесі Українки минає 25 лютого 2020 року. Вона надихнула становлення українського визвольного руху, а її життя стало справжнім прикладом патріотичної боротьби.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найяскравішими цитатами однієї з найвідоміших жінок України.

Найвідоміше фото Лесі Українки

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася в Новограді-Волинському, 25 лютого 1871 року. Її батьком був поміщик Петро Косач, а матір'ю – Олена Пчілка, знаменита українська дитяча письменниця, сестра відомого вченого й громадського діяча Михайла Драгоманова.

Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна й тотальна капітуляція.

П'єси Леся Українка почала писати ще в п'ять років. Перший вірш вийшов з-під її пера в дев'ять років – це була "Надія", створена після того, як тітку Лесі Українки, Олену Косач, відправили на заслання. А вже в 1884 році львівський журнал "Зоря" вперше надрукував вірші поетеси – "Сафо" й "Конвалія".

Леся Українка в дитинстві

Терпіть кайдани – то всесвітський сором, забуть їх, не розбивши, – гірший стид.

В середині 1880-х років родина Косачів переїхала до Києва, де Леся Українка стала співзасновницею літературного гуртка "Плеяда". На цей час випадає найактивніший період її творчості – за десять років поетеса написала понад сотню віршів і видала три свої збірки. Пізніше, в 1890-х роках, Леся Українка зайнялася драматургією, фактично створивши новий жанр: драматичну поему. З-під її пера вийшли легендарні твори – "Одержима", "Кассандра", "Камінний господар" і "Лісова пісня".

Сором мовчки гинути й страждати, як маєм у руках хоч заржавілий меч.

Леся Українка більшу частину свого життя перебувала під негласним поліцейським наглядом, а імперська цензура неодноразово забороняла її твори. Більшість своїх робіт поетеса була змушена публікувати за кордоном – в Берліні, Дрездені та Празі. Пізніше радянська влада старанно цензурувала її твори, адже Леся Українка неодноразово висміювала марксизм, росіян, і створювала нові яскраві образи майбутнього українського визвольного руху.

А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю!

Майже все життя геніальної українки минуло в боротьбі з туберкульозом кісток. Вона перенесла кілька операцій, а в 1907 році їй діагностували ще й туберкульоз нирок та легень. Саме через нього вона померла в серпні 1913 року під час перебування на лікуванні в Грузії. Леся Українка була похована на Байковому кладовищі в Києві.

Похорон Лесі Українки

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL в США помер український поет Богдан Рубчак. Він помер у лікарні, на 84 році життя.

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