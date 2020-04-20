"Это – хамсин" - уверенно отвечали побывавшие в Израиле пользователи социальных сетей своим соотечественникам, не понимавшим, почему небо над Киевом окрасилось в серый цвет, а на зубах стал поскрипывать песок.

Поверить в это было трудно, но сомнений не оставалось: 16 апреля Киев, Житомир и некоторые другие населенные пункты оказались в центре самой настоящей песчаной бури. К вечеру к песку прибавился хорошо различимый запах гари, а в рейтинге загрязненных городов мира Киев уверенно занял первое место, опередив самые загазованные мегаполисы Азии, пишет Виталий Портников для Детали.

Возможно, эта новость и не вызвала бы панических настроений, если бы пылевая буря не пришла в украинскую столицу после новостей о возгорании в районе Чернобыльской зоны отчуждения. Через 34 года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая случилась в апреле 1986 года, Украина и Чернобыль вновь попали в заголовки мировых новостей. На этот раз - уже не из-за популярного американского телесериала, а из-за пожара, который мог привести к значительному повышению радиоактивного фона в близлежащих городах.

К счастью, этого пока что не произошло – по крайней мере, по утверждениям властей, чернобыльский пожар локализован. Но экологи говорят, что все не так просто: пожары могли нарушить почвенный покров в лесах, растущих неподалеку от атомной станции, поднять в воздух зараженную землю. Следовательно, реальные последствия этих пожаров можно будет оценить только в будущем.

Но горят не только леса вокруг Чернобыля – хотя возгорание в зоне отчуждения и представляет особую опасность (огонь там вспыхнул 2 апреля). Значительное ухудшение экологической ситуации в Киеве стало результатом лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях. Именно с ними сейчас борются спасатели.

А пылевая буря – результат бездумной политики последних десятилетий, на фоне меняющегося климата. На протяжении многих лет вырубали леса – освобождались места для застройки, для прокладки дорог и прочих урбанистических и хозяйственных надобностей. Вырубали зачастую бесконтрольно, без всякой реальной экологической экспертизы. И в это же время менялся климат. Нынешняя зима в Украине больше была похожа на израильскую, чем на украинскую. Температура практически все зимние месяцы была плюсовой, ни снега, ни дождей – да и сейчас без осадков. В результате первый же сильный ветер просто поднял сухую почву и понес ее на оставшийся без защитных барьеров Киев – вот вам и "хамсин", только практически рукотворный, ведь если в Израиле леса высаживали, то под Киевом их уничтожали!

Ну и люди, конечно. Леса по всей Украине загораются не сами собой (кстати, тьма египетская накрыла в эти дни не только Киев, но и Запорожье, и многие города украинского севера). Их поджигают люди – кто по дурости, кто по традиции, а кто и нарочно - посмотреть, как будут суетиться пожарные и спасатели. До последнего времени штраф за поджог травы был минимальным, и только когда леса в Чернобыльской зоне уже горели, парламент ужесточил наказание. Однако должно пройти хоть какое-то время, чтобы поджигатели поняли, что это всерьез и что расплачиваться за поджог придется куда большей суммой, чем за выход без маски в общественное место (до изменений все было ровно наоборот: за маску – 17 000 гривен, за поджог – 1700).

Так бывший совсем недавно одним из самых зеленых городов востока Европы стал одним из самых загрязненных городов мира. И причем, как будто нарочно, во время карантина – когда людям, которым рекомендуют самоизолироваться, не выходить из своих квартир и почаще их проветривать одновременно советуют наглухо закрыть в этих квартирах окна из-за задымления. Попробуйте исполнить все эти рекомендации одновременно!

Зато теперь появился практический смысл ношения на улице респиратора: если он не убережет от короновируса, то хотя бы поможет при смоге и "хамсине"… Хамсине, который, как в старой пословице, сам приходит к тебе, если ты не можешь добраться до своей Земли Обетованной.