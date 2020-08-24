Лерос зажадав створення комісії для доступу до матеріалів справи "вагнерівців"

Марина Погорілко Суспільство 18:20, 24.08.2020

Народний депутат Гео Лерос виступив із вимогою створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для отримання доступу до матеріалів у справі "вагнерівців".

Про це у своєму Facebook повідомив агент Національного антикорупційного бюро, ветеран АТО Євген Шевченко. А саме, новостворена комісія повинна ознайомитися з матеріалами кримінального провадження №42014000000000457, в рамках якого і готувалася спецоперація щодо арешту російських бойовиків із приватної військової компанії "Вагнер".

"Сподіваюсь, незабаром суспільство отримає відповіді на ті запитання, що виникли останнім часом", – наголосив Шевченко.

Лерос виступив з вимогою створення комісії ВРУ.
Facebook Євгена Шевченка

Нагадаємо, у ніч на 29 липня у Білорусі були затримані 33 бойовики російської ПВК Вагнера, серед яких було багато терористів "Л/ДНР", внесених у базу військових злочинців на сайті "Миротворець". Із них 32 людини були видані Росії, а ще один – громадянин Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що фейкові дані поширюються, щоб завдати шкоди спецслужбам України.

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