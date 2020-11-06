Лерос після бійки з Юрченком дізнався про причетність до конфлікту Тищенка. Фотофакти
Нардеп Гео Лерос прокоментував свій конфлікт із колегою Олександром Юрченком у стінах Верховної Ради.
На своїй сторінці в Facebook він звинуватив у підбурюванні ще одного народного обранця – Миколу Тищенка. Він також нагадав про відповідальність за нібито спалений автомобіль.
"Так це ти мені влаштував, Колю? Наступного разу не посилай свою шістку, а приходь сам. Я тільки про тебе починаю забувати, так ти відразу нагадуєш, що ти досі на свободі. Виправлюся!" – написав він.
Лерос опублікував нібито скриншоти з відео, на яких видно, як "Тищенко вчора (5 листопада. – Ред.) тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав".
"Миколо, тебе і твою київську мафію разом із Комарницьким і Холодовим буду возити мордою по сц*ніні. Ви ще за підпал авто не відповіли", – підкреслив нардеп.
За словами Лероса, президент Володимир Зеленський сказав, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".
"... але фактично він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова та вказівки від Тищенка. Хто кого тут на*б@в, поясніть?" – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виведений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде у в'язницю.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.
Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі 3 мільйонів гривень і вийшов із СІЗО.
Олександр Юрченко, якого запідозрили в причетності до масштабної корупційної схеми, прийшов до Верховної Ради і заявив, що не має наміру складати мандат.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата Олександра Юрченка та його неофіційного помічника Івана Фіщенка.
4 листопада з народного депутата Олександра Юрченка, якого САП і НАБУ підозрюють в отриманні хабаря, рішенням Вищого антикорупційного суду зняли електронний браслет.