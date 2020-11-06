Лерос після бійки з Юрченком дізнався про причетність до конфлікту Тищенка. Фотофакти

Нардеп Гео Лерос прокоментував свій конфлікт із колегою Олександром Юрченком у стінах Верховної Ради.

На своїй сторінці в Facebook він звинуватив у підбурюванні ще одного народного обранця – Миколу Тищенка. Він також нагадав про відповідальність за нібито спалений автомобіль.

"Так це ти мені влаштував, Колю? Наступного разу не посилай свою шістку, а приходь сам. Я тільки про тебе починаю забувати, так ти відразу нагадуєш, що ти досі на свободі. Виправлюся!" – написав він.

Лерос опублікував нібито скриншоти з відео, на яких видно, як "Тищенко вчора (5 листопада. – Ред.) тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав".

"Миколо, тебе і твою київську мафію разом із Комарницьким і Холодовим буду возити мордою по сц*ніні. Ви ще за підпал авто не відповіли", – підкреслив нардеп.

За словами Лероса, президент Володимир Зеленський сказав, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".

"... але фактично він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова та вказівки від Тищенка. Хто кого тут на*б@в, поясніть?" – написав він.

Лерос опублікував фотодокази причетності Тищенко до його конфлікту з Юрченко Facebook Geo Leros

Лерос опублікував фотодокази причетності Тищенка до його конфлікту з Юрченком Facebook Geo Leros

Лерос опублікував фотодокази причетності Тищенко до його конфлікту з Юрченком Facebook Geo Leros

Лерос опублікував фотодокази причетності Тищенко до його конфлікту з Юрченко Facebook Geo Leros

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