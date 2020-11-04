LeoGaming стала генеральним партнером FinRetail 2020
Fintech-компанія LeoGaming стала генеральним партнером конференції FinRetail 2020, яка відбудеться 20 листопада 2020 року. Один із топменежерів компанії Денис Риков виступить з доповіддю про особливості роботи платіжного процесингу для бізнесу.
Основні теми
Івент пройде як в онлайні, так і в оффлайн-форматі і розповість про найкращі бізнес-кейси від авторитетних експертів, успішних менеджерів-практиків фінансового ринку та рітейлу. У фокусі FinRetail 2020 року – можливості, які з’явилися у retail індустрії в 2020 році, і якими вона скористалася або скористається у майбутньому.
Місцем проведення став Mercure Kyiv Congress Hotel (вул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ "Космополіт"). Конференція пройде 2ма тематичними сесіями / потоками:
Потік "Retail" рекомендується відвідати: підприємцям, власникам бізнесу, що займаються роздрібною торгівлею, директорам департаментів / керівникам напрямків продажів, маркетологам, бренд і PR менеджерам, а також представникам компаній, які пропонують інноваційні рішення і технології для торгівлі.
Потік "Finance" рекомендується відвідати: заступникам голів правління банків, страхових компаній, СЕО мікро-фінансових компаній, керівникам департаментів роздрібного бізнесу, стратегії, маркетингу, реклами і PR, IT, ризиків, а також представникам компаній-постачальників рішень для роздрібного бізнесу .
Детальніше дізнатися про пакети для учасників, програму, наявність вільних місць та зареєструватися можна тут.
Спікери
Антоніна Мурашко – президент Української асоціації платіжних систем.
Крістіна Кармазіна – керівник напрямку діджитал продуктів ПриватБанку
Денис Риков – Lead Project Manager LEOGAMING
Марина Авдєєва – співвласник СК "Арсенал Страхування"
Юрій Гладкий – СЕО, співвласник GRAPE
Євген Васильцов – керівник yправленія по роботі з торговельними підприємствами ПриватБанку.
Олексій Миропольський – комерційний директор групи компаній Portmone.com.
Анастасія Давидова – комерційний директор CityConsult Development, колишній маркетинг директор Multiplex Holding, президент клубу маркетинг директорів The CMO Club CIS.
А також представники НБУ, асоціацій UAPS, ВАФК, Мінцифри. Всього більше 25 спікерів, з якими детальніше можна ознайомитися на сторінці заходу: http://bit.do/fKL9Z.
Взяти участь в конференції можна як у форматі оффлайн так і онлайн. Важливо знати, що у зв’язку з пандемією, викликаної вірусом COVID 19, кількість квитків на присутність офлайні цього року обмежено.