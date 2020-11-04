LeoGaming стала генеральним партнером FinRetail 2020

Fintech-компанія LeoGaming стала генеральним партнером конференції FinRetail 2020, яка відбудеться 20 листопада 2020 року. Один із топменежерів компанії Денис Риков виступить з доповіддю про особливості роботи платіжного процесингу для бізнесу.

Основні теми

Івент пройде як в онлайні, так і в оффлайн-форматі і розповість про найкращі бізнес-кейси від авторитетних експертів, успішних менеджерів-практиків фінансового ринку та рітейлу. У фокусі FinRetail 2020 року – можливості, які з’явилися у retail індустрії в 2020 році, і якими вона скористалася або скористається у майбутньому.

Місцем проведення став Mercure Kyiv Congress Hotel (вул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ "Космополіт"). Конференція пройде 2ма тематичними сесіями / потоками:

Потік "Retail" рекомендується відвідати: підприємцям, власникам бізнесу, що займаються роздрібною торгівлею, директорам департаментів / керівникам напрямків продажів, маркетологам, бренд і PR менеджерам, а також представникам компаній, які пропонують інноваційні рішення і технології для торгівлі. Потік "Finance" рекомендується відвідати: заступникам голів правління банків, страхових компаній, СЕО мікро-фінансових компаній, керівникам департаментів роздрібного бізнесу, стратегії, маркетингу, реклами і PR, IT, ризиків, а також представникам компаній-постачальників рішень для роздрібного бізнесу .

Детальніше дізнатися про пакети для учасників, програму, наявність вільних місць та зареєструватися можна тут.

Спікери

Антоніна Мурашко – президент Української асоціації платіжних систем.

Крістіна Кармазіна – керівник напрямку діджитал продуктів ПриватБанку

Денис Риков – Lead Project Manager LEOGAMING

Марина Авдєєва – співвласник СК "Арсенал Страхування"

Юрій Гладкий – СЕО, співвласник GRAPE

Євген Васильцов – керівник yправленія по роботі з торговельними підприємствами ПриватБанку.

Олексій Миропольський – комерційний директор групи компаній Portmone.com.

Анастасія Давидова – комерційний директор CityConsult Development, колишній маркетинг директор Multiplex Holding, президент клубу маркетинг директорів The CMO Club CIS.

А також представники НБУ, асоціацій UAPS, ВАФК, Мінцифри. Всього більше 25 спікерів, з якими детальніше можна ознайомитися на сторінці заходу: http://bit.do/fKL9Z.

Взяти участь в конференції можна як у форматі оффлайн так і онлайн. Важливо знати, що у зв’язку з пандемією, викликаної вірусом COVID 19, кількість квитків на присутність офлайні цього року обмежено.