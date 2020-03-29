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29 березня • оновлено в 14:05
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"Легких" хворих на коронавірус в Україні госпіталізувати не будуть – Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання медичної допомоги хворим на коронавірус і тепер в країні будуть госпіталізувати лише пацієнтів в стані середньої тяжкості і важкому.

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Про це в неділю, 29 березня, на брифінгу в Києві заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вчора ми оновили стандарт надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. З сьогоднішнього дня Україна буде працювати за новими стандартами медичної допомоги. Буде впроваджено клінічне сортування. Госпіталізувати в лікарні повинні хворих середнього та тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом і медико-санітарним контролем", – пояснив він.

"Легких" хворих на коронавірус в Україні госпіталізувати не будуть

"Легких" хворих на коронавірус в Україні госпіталізувати не будуть

Скріншот із відео

Ляшко додав, що українські фахівці тепер рекомендуватимуть деяким хворим ряд препаратів, які використовуються в світі для лікування хворих на COVID-19.

"Підкреслюю, що специфічного лікування коронавірусної хвороби не існує, проводиться симптоматичне лікування. У той же час, у світі використовуються і досліджуються різні препарати для лікування коронавірусу. Ми в МОЗ ухвалили рішення також – у нас створена експертна група з провідних професорів і клініцистів, які будуть вивчати всі передові засоби лікування, які використовуються в світі і рекомендувати їх використання на території України у випадках, коли варіантів для порятунку життя для хворого не буде", – поділився головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що коронавірус передається за допомогою крапель через повітря і контактним способом, аерогенним шляхом зараження не відбувається.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
то есть больные в активной фазе, будут находиться среди людей и успешно их заражать. ну что ж, мудрое решение.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Правильно. А иначе будет как в Испании трупы горами в коридорах
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