"Легітимність виборів під сумнівом": "ЄС" пікетувала ЦВК через Шарія та Клюєва

Активісти партії "Європейська солідарність" пікетували будівлю Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати реєстрацію кандидатами в народні депутати України одіозного антиукраїнського блогера Анатолія Шарія та колишнього глави Адміністрації експрезидента-втікача країни Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Як повідомляється на офіційному сайті політсили, "ЄС" звернулася до ЦВК з листом, закликавши комісію переглянути рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами на виборах 21 липня через те, що вони протягом останніх 5 років не проживали в Україні.

У партії зазначили, що те, що відбувається наразі в ЦВК, нагадує те, що відбувається у всій країні, а до влади хочуть прийти реваншисти, які привели до кривавих подій у 2013-14 роках.

Пікет біля ЦВК Партія "ЄС"

"ЄС" робить усе, щоб ці люди не повернулися у владу. Сьогодні ми вимагаємо від ЦВК зняти з реєстрації надзвичайно одіозних людей, сепаратистів, прізвища яких знає вся країна. Це Клюєв і Шарій, яких, до речі, розшукують правоохоронні органи. Участь у виборах до Верховної Ради подібних персонажів делегітимізує сам виборчий процес в Україні, і це може відбитися на визнання виборів світовою спільнотою", – зазначив політолог, кандидат у народні депутати від партії "ЄС" Сергій Таран.

"Я хочу нагадати українцям, хто ці люди, – бо за 5 років це трохи забулося. До влади рвуться представники режиму Януковича, який пограбував Україну на 40 000 000 000 доларів. Ці люди фактично привели в Україну агресора, привели в Україну війну, яка вже забрала тисячі життів захисників нашої країни і цивільних осіб. 5 років вони не могли приїхати в Україну, тому що боялися сісти в тюрму", – зазначила народний депутат України, кандидат від "ЄС" Тетяна Чорновіл.

За її словами, зараз від нової влади вони отримали "мовчазний сигнал" – можна не боятися, реєструватися.

Так, партія "ЄС" висловила надію на те, що ЦВК скасує своє рішення про реєстрацію Шарія та Клюєва кандидатами в народні депутати України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі члени ЦВК, які представляють партію "ЄС", голосували проти реєстрації екс-глави АП Януковича Андрія Клюєва на дострокових виборах до Верховної Ради. Також лідер "ЄС" Петро Порошенко підтримав акцію під назвою "Терпіти більше не можна", яка відбулася 2 липня на Майдані Незалежності. Її метою був протест проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія.

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