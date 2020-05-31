Очень интересная тема, о которой я давно хотел написать — городские легенды и мифы, в которые верили советские дети. Мифов было превеликое множество; пожалуй в каждом дворе рассказывали что-то своё — но вместе с тем, было и несколько общих для всего СССР мифов и легенд — лезвия в жвачке, взорванный картошкой "Запорожец" и многие другие, - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.
Изучая такие мифы, всегда умиляешься некоторой наивности, с которой всё это было придумано, как понимаешь и то, что очень многие мифы были придуманы просто из-за бедности и информационного вакуума, в котором жили люди в СССР. Точно так же, как и старые народные сказки — многие из этих мифов описывают лучшее будущее, в котором хотелось бы жить людям.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про легенды и мифы родом из СССР, в которые верили многие дети в СССР. А возможно — верили и вы сами.
1. Деньги за сигаретный пепел
Среди советских мальчишек ходила легенда, что тому, кто соберет полную банку сигаретного пепла, дадут много денег. Логика была простой — раз дают деньги за макулатуру и металлолом, то почему не могут давать и за пепел? Сдавать банку нужно было в аптеку — согласно легенде, пепел якобы использовался для приготовления каких-то редких лекарств.
Легенда варьировалась в зависимости от двора, в котором её рассказывали — где-то говорили, что нужно принести аж трехлитровую банку пепла, а где-то утверждали, что хватит и литровой банки. Разным было и обещанное вознаграждение — где-то говорили про 50, 100 или даже про 1000 рублей, а где-то утверждали, что за такую банку дают не деньги, но ценный приз — пневматическую винтовку, резиновую лодку либо велосипед "Орленок" (на выбор).
2. Лезвия в жвачке
Довольно вредная легенда, корни которой можно хорошо проследить — она была запущена советскими идеологами, что вливали детям в уши россказни про "загнивающий запад". Суть легенды была в следующем — редкие в СССР иностранцы любили выменивать у советских детей значки и другие сувениры на жвачку (что была в СССР жутким дефицитом), и по рассказам советских идеологов — в такой жвачке якобы обязательно должны быть лезвия. Мол, не просто так же иностранцы сюда приехали, им надо обязательно совершить диверсию!
В легенду верили далеко не все, но тем не менее — какой-то процент пионеров в нее верил, отчего у детей появилась привычка разламывать жвачку перед употреблением пополам — чтобы узнать, есть ли внутри лезвие. Привычка сохранялась до начала девяностых годов.
3. Ругательства в песнях "The Beatles"
Легенда, распространенная в маленьких городках и поселках в шестидесятые-семидесятые годы. Якобы в песнях западных групп, что так любит советская молодежь, на самом деле содержатся страшные ругательства, обидные слова про Ленина, Сталина, примкнувшего к ним Шепилова, а также поклеп на Директиву по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Якобы это такой хитрый план Запада, который не мытьем так катанием хочет уничтожить СССР изнутри.
Точно так же, как и легенда про лезвия в жвачке, это была целиком рукотворная легенда, спущенная "сверху" в рамках борьбы с западной музыкой. Разумеется, образованные люди в неё не верили, но существовал целый пласт людей, на жизненном щите которых было начертан девиз "Слабоумие и Отвага" — вот такие нападали на музицирующую молодежь с криками — "дурачье, что вы поете, вы же сами не знаете, что поете, вы марионетки в руках западных кукловодов!"
4. "Красная пленка" и голые одноклассницы
Не знаю, откуда взялся этот миф — но он был распространен даже в начале девяностых годов, уже после распада СССР. Зародился миф, видимо, где-то в семидесятые годы, когда на рынке появились массовые недорогие фотокамеры вроде "Вилия-авто", и фотоделом стало заниматься всё больше народу.
Среди детей ходили слухи, что существует такая "красная пленка" — и якобы все люди, сфотографированные на нее, получаются на фото без одежды. Обязательно находились свидетели, у которых был брат дальнего знакомого, у которого был фотоаппарат с такой "красной пленкой", а кто-то даже называл магазины, в которые 1 или 2 раза в год в очень ограниченном количестве эту пленку завозят.
Ещё пацаны из восьмидесятых любили так троллить одноклассниц — делали щелчок обычным фотоаппаратом, после чего кричали — "ну всё, ты снята на красную пленку!", чем доводили девчонок до слез.
5. Миллион долларов за мешок сушеных комаров
Этот миф был тоже про Запад, но в отличие от лезвий в жвачке и ругательств в песнях — показывал, скорее, не коварство заграницы, а зажиточность жизни за пределами СССР. Якобы в странах Запада существуют фирмы, которые дают за большой полотняный мешок комаров целый миллион долларов — согласно мифу, сушеные комары используются в приготовлении очень дорогих лекарственных средств. Единственное условие для получения миллиона — комаров обязательно должен был быть целый мешок, и ни граммом меньше.
В отдельных дворах даже всерьез обсуждали бизнес-план, как можно набрать этот мешок — нужно надеть специальную защиту (вроде той, что носят пасечники), взять несколько пылесосов и поехать собирать ими комаров на таежные болота. Слабым местом бизнес-плана было то, что в тайге отсутствовали розетки для подключения пылесосов)
6. "Запорожец", взорванный картошкой
Долгое время по СССР гулял миф о том, что якобы плотно запиханная в выхлопную трубу автомобиля картошка способна полностью повредить автомобильный двигатель, а в некоторых случаях — и полностью взорвать автомобиль. Считалось, что от такой процедуры гарантированно взрывался "Запорожец" — так как в отличие от большинства других советских автомобилей, двигатель у того находился сзади, поближе к выхлопной трубе.
Разумеется, ничего плохого картошка автомобилю причинить не могла, но миф гулял еще и в девяностые годы.
7. Чёрная "Волга-убийца"
Мрачная дворовая легенда, рассказывать которую любили по вечерам во дворах и в пионерлагерях после отбоя — чтобы было страшнее. Якобы по всему СССР ездит страшная чёрная "Волга" (в других версиях легенды — абсолютно чёрный автобус "ЛАЗ"), откуда выходят вежливые люди и заманивают внутрь детей шоколадками, конфетами и обещаниями показать цветные мультки. Глупые дети садятся в "Волгу", и больше их никто никогда не видит.
Как отличить "Волгу-убийцу" от простой черной "Волги"? На её номере обязательно будут буквы "ССД" — что расшифровывали не иначе, как "смерть советским детям". В общем, не лишним будет присматриваться ко всем черным "Волгам", черным автобусам и всем другим автомобилям, на чьем номере будут буквы "ССД".
Не знаю, откуда взялась эта легенда — возможно, что какой-то маньяк однажды действительно украл ребенка на автомобиле, а народная молва приписала автомобилю черный цвет, номер "ССД" и таинственную организацию, которая стоит за всем этим.
8. Автомобиль в подарок за сигарентые пачки
Под крышкой пачки советских сигарет "Космос" печатались какие-то непонятные цифры, их можно было найти, если разорвать крышку — цифры были напечатаны на одном из технологических язычков, с помощью которых склеивалась крышка пачки. Скорее всего, цифры были частью технологического процесса и обозначали листы картона или что-то такое, но в СССР ходили упорные слухи, что если собрать из этих цифр какую-то комбинацию, то можно было получить ценный приз.
Призы назывались разные — спортивный велосипед "Турист", мотоцикл "Днепр" с коляской или даже автомобиль — "Москвич" или "Жигули" на выбор. Масла в огонь легенды подливало то, что цифры были "запрятаны" глубоко под крышку, что добавляло всему процессу "секретности" — о возможном выигрыше знали только избранные, кто знал, где искать зарытое сокровище.
9. Мультики в электронных играх
В восьмидесятые годы в СССР стали появляться электронные игры вроде "Ну, погоди!" или "Тайны Океана" — это были простенькие электронные игрушки, герои которых на жидкокристаллическом черно-белом экране выполняли простейшие действия. В общем — всё выглядело достаточно просто и примитивно.
Тем не менее, существовала легенда, что после того, как в игре вы наберете 999 или 1000 очков, то в виде бонуса вам будет показат яркий и красивый диснеевский мультик, либо неизвестную ранее серию мультфильма "Ну, погоди!". Что интересно, легенда имела под собой основание — после набора 999 очков волк на экране игры действительно совершал несколько неопределенных дёрганых движений, но разумеется назвать это "интересным мультфильмом" было никак нельзя)
Что ещё любопытно — в девяностые годы эта легенда перекочевала в восьмибитые консоли. Там после прохождения игры нередко показывали слайдшоу из 4-7 кадров с музыкой и текстом, но многие рассказывали истории, что после прохождения игры показывают длинный и интересный мультфильм:)
Такие дела. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
И еще хотелось бы узнать —вы сами помните какие-нибудь городские мифы, родом из СССР? Что рассказывали в вашем дворе?
Интересно.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Блог про життя" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.