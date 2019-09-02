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3 вересня • оновлено в 00:01
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/ Суспільство

Легендарний український кобзар розбився у ДТП

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Український кобзар Василь Жданкін у понеділок, 2 вересня, загинув у ДТП на Тернопільщині.

Артист помер у кареті швидкої допомоги. Аварія сталася ввечері в місті Кременець, де жив 61-річний кобзар, повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці в Facebook.

Жданкін, як розповів він, в останні роки захопився їздою на скутері і пересувався в основному на цьому виді транспорту. Близько 20:00 кобзар повертався додому і його збив автомобіль, буквально за декілька метрів від будинку.

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У кобзаря залишилася дружина Ірина, діти Христинка та Анастасія, а також внуки.

Василь Жданкін

Василь Жданкін

facebook.com/mykhajlo.masliy

Відзначимо, Василь Жданкін – володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист.

Він народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав з батьками в Україну.

Закінчив середню школу в Кривому Розі, Українську сільськогосподарську академію в Києві, а згодом навчався у Львівській консерваторії та закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури.

Співати чоловік почав у Волинському народному хорі, а потім у Почаївській Лаврі та Тернопільській обласній філармонії.

Василь Жданкін

Василь Жданкін

Україна молода

Нагадаємо, раніше в мережі показали архівне відео з першим публічним виконанням пісні, що стала державним гімном, "Ще не вмерла України".

Гімн виконували Василь Жданкін, Віктор Морозов і Едуард Драч.

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Місце
Україна Тернопіль
Теги
ДТП смерть фотографии
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Двоколісний транспорт взагалі небезпечний, чуть що і все - нічого не захищає від удару...
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