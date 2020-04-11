Легендарний літак-гігант "Мрія" підняли в небо для боротьби з коронавірусом. Відео

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” долучиться до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з коронавірусом із Китаю до країн Європи.

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Про це йдеться в Facebook Antonov Company. Зазначається, що літак пройшов технічне обслуговування та модернізацію, і 11 квітня вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2", розпочавши серію рейсів з доставки вантажів для боротьби з коронавірусом.

"Мрія" стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП „АНТОНОВ” – авіакомпанії „Авіалінії Антонова”, які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан” виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС", – йдеться у повідомленні компанії.

Ан-225 “Мрія” долучився до перевезень гуманітарних вантажів для боротьби з коронавірусом Скрін відео

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