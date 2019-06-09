Легендарна волонтерка Яна Зінкевич увійшла в 10-ку партії Порошенка

Волонтерка Яна Зінкевич увійшла в десятку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". Вона доброволець-медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командир медичного батальйону "Госпітальєри".

Про це стало відомо на з'їзді партії в неділю, 9 червня.

У грудні 2015 року Зінкевич потрапила в страшну автомобільну аварію, у результаті якої вона пережила безліч операцій і реабілітацій, і змушена була пересісти в інвалідний візок. Це не завадило їй зайнятися активною діяльністю, вступити до університету і народити дочку.

Яна Зінкевич Скріншот відео

У березні 2019 року волонтер із потужною промовою виступила в стінах НАТО, де говорила про труднощі повернення з війни, депресії і самогубства ветеранів та добровольців в Україні.

Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка Скріншот

Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка Скріншот

"Як кажуть у нашому середовищі: з війни можливо прийти, але неможливо повернутися. Я мрію, що спільними зусиллями, з вашою допомогою кожен із наших побратимів і сестер по зброї зможуть подолати ПТСР і не пройдуть той жахливий шлях, який пройшла я", - зазначила в своїй промові волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Яна Зенкевич мало не потрапила в ДТП, через колесо, що відлетіло на автомобілі. Вона запідозрила в тому, що трапилося, "доброзичливців".

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