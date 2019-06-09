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Легендарна волонтерка Яна Зінкевич увійшла в 10-ку партії Порошенка

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Волонтерка Яна Зінкевич увійшла в десятку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". Вона доброволець-медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командир медичного батальйону "Госпітальєри".

Про це стало відомо на з'їзді партії в неділю, 9 червня.

У грудні 2015 року Зінкевич потрапила в страшну автомобільну аварію, у результаті якої вона пережила безліч операцій і реабілітацій, і змушена була пересісти в інвалідний візок. Це не завадило їй зайнятися активною діяльністю, вступити до університету і народити дочку.

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Яна Зінкевич

Яна Зінкевич

Скріншот відео

У березні 2019 року волонтер із потужною промовою виступила в стінах НАТО, де говорила про труднощі повернення з війни, депресії і самогубства ветеранів та добровольців в Україні.

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Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка

Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка

Скріншот

Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка

Яна Зінкевич на з'їзді партії Петра Порошенка

Скріншот

"Як кажуть у нашому середовищі: з війни можливо прийти, але неможливо повернутися. Я мрію, що спільними зусиллями, з вашою допомогою кожен із наших побратимів і сестер по зброї зможуть подолати ПТСР і не пройдуть той жахливий шлях, який пройшла я", - зазначила в своїй промові волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Яна Зенкевич мало не потрапила в ДТП, через колесо, що відлетіло на автомобілі. Вона запідозрила в тому, що трапилося, "доброзичливців".

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Особи
Яна ЗінкевичПетро Порошенко
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ось такі люди і повинні представляти нашу країну в Раді і інших гілках влади. Вони своїм життям і ділами двели своє право працювати там. В добру путь і дякую мудрості Петра Олексійовича!!!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это как при обкоме комомола активистки-проститутки были,ублажавшие комсомольских функционеров кооператоров?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А из ордена Тамплиеров есть кто в списке?
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