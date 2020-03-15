Демарш 50 депутатов "Слуги Народа" против действий Ермака в Минске наглядно показал, сколько проблем и нестабильности несут попытки легализации "ЛДНР" хоть в каком-то виде. Только идиоты могут верить в то, что такая легализация принесет Украине мир. Напротив - будет разрушена даже та хрупкая стабильность, которую мы имеем теперь.
Если Владимир Зеленский не самоубийца, он остановит это вредительство. Иначе впереди его партию ждет раскол, а всю страну - тяжелейший политический кризис, хаос на улицах и неповиновение целых регионов.
Нисколько не сомневаюсь, что именно с этой целью Москва и пытается уже несколько лет впихнуть в Украину своего троянского коня. Надеюсь, у президента достаточно здравого смысла, чтобы это осознать. Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.