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15 березня • оновлено в 12:51
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Легализация "ЛДНР" не принесет Украине мира

2.5т
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Демарш 50 депутатов "Слуги Народа" против действий Ермака в Минске наглядно показал, сколько проблем и нестабильности несут попытки легализации "ЛДНР" хоть в каком-то виде. Только идиоты могут верить в то, что такая легализация принесет Украине мир. Напротив - будет разрушена даже та хрупкая стабильность, которую мы имеем теперь.

Если Владимир Зеленский не самоубийца, он остановит это вредительство. Иначе впереди его партию ждет раскол, а всю страну - тяжелейший политический кризис, хаос на улицах и неповиновение целых регионов.

Нисколько не сомневаюсь, что именно с этой целью Москва и пытается уже несколько лет впихнуть в Украину своего троянского коня. Надеюсь, у президента достаточно здравого смысла, чтобы это осознать. Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Віктор Янукович
Тег
війна
Джерело
Джерело: Телеграм-канал Дениса Казанского
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кремль москва
кремль москва
дурачок украинский: "Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше." - не подписал ассоциацию? тогда может про успехи май-д.а.у.на, достижениях о.т.с.о.с.иации,победах реформаторов,шелковом пути, сранцевом газе,пенсионной реформе,о гидности в санжарах расскажешь , на украине ведь живешь.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Легализация ордло означает то, что часть населения региона любой страны в мире имеет право диктовать всему народу этой страны по праву... "сверхчеловеков", обоснованно у в доктрине Гитлера. Эта легализация означает, что международно признанная норма об естественном праве народа на самоопределение больше не действует. Потому, что так гопник из питерской подворотни решил.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, что там с перевозом через днепр,убогий?
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