"Ледве пройшов!" Патріотична гра про Україну підірвала мережу

У мережі набирає популярність онлайн-гра про те, як Україні потрапити в ЄС і НАТО, незважаючи на підлості недоброзичливців.

Головним героєм виступає глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Всього користувачеві доведеться пройти 10 рівнів. І на кожному з них його чекають "перешкоди" у вигляді проросійських українських політиків. Чим вище рівень, тим він складніше, а відповідно і перешкод більше.

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Багато користувачів вже оцінили гру по достоїнству і назвали її "ржачною".

Наприклад, офіцер і волонтер Мирослав Гай написав: "Я ледь пройшов. Ржачна гра, яка змушує задуматися".

Політичний діяч Олександр Гром на своїй сторінці в Facebook зазначив: "Гра просто бомба! Я пройшов".

У коментарях користувачі також оцінили гру: "Відліт! Ми з калегамі по праці категарична... Бачите московська шо робить гнида! Грав би та грав", "Гра дійсно кайфова, нерви зміцнює", "Це Бімба", "Збоченці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія у вівторок, 25 червня, завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Також ЦВК спростила процедуру голосування на парламентських виборах, скасувавши необхідність надання документа для зміни місця участі у волевиявленні. Тепер для цього знадобиться тільки заява та паспорт.

Однак українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають тільки один бюлетень (замість двох) на виборчій дільниці.

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