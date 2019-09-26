"Ледь дістали тіло з уламків": на Київщині трапилася моторошна ДТП. Фото

На трасі Біла Церква – Узин у Київській області увечері 25 вересня зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. У результаті аварії одна особа загинула та одна постраждала.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram. До місця негайно виїхав особовий склад рятувальників (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вони виявили, що на трасі зіткнулися мікроавтобус "Mercedes Benz Vito" та вантажівка "DAF".

У Київській області трапилася аварія ukrinform.ru

Рятувальники за допомогою механізованого інструмента дістали потерпілого з-під уламків автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також вони дістали тіло загиблого, фельдшером-рятувальником було надано медичну допомогу його рідним.

Чоловік, який перебував за кермом вантажівки, був у шоковому стані, але зміг пояснити правоохоронцям, що він, проїжджаючи поблизу села Томилівка, раптово помітив на близькій дистанції трактор із причепом, без увімкнених габаритних вогнів. Чоловік почав гальмувати, аби уникнути зіткнення, однак транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус.

Вантажівку від удару відкинуло у кювет, а тракторист поїхав з місця події. Невдовзі група реагування патрульної поліції Київщини зупинила його та опитала.

В аварії на Київщині одна особа постраждала, одна загинула Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 24 вересня на вулиці Космічній чоловік на електросамокаті на високій швидкості врізався у бордюр і серйозно пошкодив голову. Отримані травми були несумісні з життям.

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