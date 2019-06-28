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Військові ЗСУ, дезертир і зрадник? Кого "врятував" Медведчук з полону "Л/ДНР"

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В Україні 28 червня відбулося повернення полонених. Так, після переговорів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з главарями "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, звільнені четверо українців.

Що відомо про цих людей і як вони потрапили до терористів — розбирався OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Дмитро Миколайович Великий народився 29 грудня 1988 року. Є військовослужбовцем Збройних сил України. Потрапив у полон 11 вересня 2016 року. Засуджений у 2017-му за статтею 232 КК так званої "ЛНР" "Здійснення терористичної діяльності" 15 років в'язниці. Перебував у Макіївській ВК №22.

Список українців, звільнених із полону

Список українців, звільнених із полону

При цьому, як пише блогер Денис Казанський, Дмитро знаходиться в розшуку українського МВС.

"Кум Путіна за указом Путіна домовляється з маріонетками Путіна про те, що вони відпустять з полону зрадника, який працював на Путіна. Цікаво, як надійдуть з Дмитром Великим в Україні? Буде хохма, якщо заарештують", – зазначив Казанський.

Військові ЗСУ, дезертир і зрадник? Кого "врятував" Медведчук з полону "Л/ДНР"

Яків Петрович Веремейчик народився 29 січня 1986 року. Військовослужбовець Збройних сил України, командир відділення. Потрапив у полон 25 травня 2018 року. Перебував під вартою у так званому МВС "ЛНР". Проходить обвинуваченим за статтями "Геноцид", а також "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

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Відомо, що Яків (позивний "Ґудзик") родом із села Гірка Полонка у Волинській області. Раніше дружина бійця Олена розповідала подробиці його затримання терористами.

Яків Веремейчик

Яків Веремейчик

У полон він потрапив неподалік Катеринівки Попаснянського району Луганської області. Тоді ж полонили його побратима Юрія Євтушка. Яків служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді, мав звання старшого солдата і шістьох бійців у підпорядкуванні.

Разом із Яковом Олена виховує 10-річного Іллю і 2-річну Ольгу. Від першого шлюбу у нього є двоє синів 11-річний Денис і 8-річний Артем. До служби Веремейчик працював на заводі з виготовлення підшипників для автомобілів.

Едуард Анатолійович Міхеєв народився 18 вересня 1964 року. У полон потрапив 16 жовтня 2017 року. Засуджений так званим військовим судом "ЛНР" на 12 років за статтею "Державна зрада". Перебував у Слов'яносербській виправній колонії УВП МВС "ЛНР". Із 17 травня 2019-го лікувався в лікарні в цій колонії.

За інформацією 24 каналу, Едуард Міхєєв – колишній працівник "міліції ЛНР", житель Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України за пенсією. По поверненню його взяли в полон окупанти, звинуватили в шпигунстві.

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Максим Анатолійович Горяїнов народився 28 липня 1984 року. Є старшиною 53-ї ОМБр ЗСУ. Потрапив у полон 22 травня 2019 року. Перебував у СІЗО №5 м. Донецька. Засуджений у червні 2019 року за статтею "Сприяння терористичній діяльності" — на 15 років позбавлення волі.

Максим Горяїнов

Максим Горяїнов

Потрапив у полон ще з кількома солдатами з батальйону "Патріот". Інцидент стався, коли бійці вирушили в справах у ППД бригаду для звірення документів щодо окремих взводів МПБ. Військовослужбовці, дотримуючись усіх правил проходження ПП, рушили за маршрутом, який проходив через непідконтрольні території. Але там їх і схопили терористи "ЛНР".

При цьому, як пише в своєму Facebook дружина одного з українських полонених Олена Дуванова-Рожкова, у тій дивній ситуації вина за полон може бути і на самому Максимі.

"Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Що б всі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на непідконтрольну територію. Ось, кого звільняє Медведчук", - написала вона.

Військові ЗСУ, дезертир і зрадник? Кого "врятував" Медведчук з полону "Л/ДНР"

Станом на кінець січня 2019 року, в полоні у "Л/ДНР залишаються понад 70 українців. Крім того, на території Росії до цих пір знаходяться 24 полонених моряків. Їх захопили під час військової агресії в Керченській протоці.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
військовополоненіобмін
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да расстреляйте тварей)))))))))))))))))))))))Мы вам ещё выдадим)))))
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Короче,неправильные хо.хлы,давайте других. Не истинные арийцы. Что же,вы украинцы,друг друга не любите и ненавидите? Какой то блогер,что то написал и все повелись. Ему,блогеру,больше заплати и завтра он напишет,что эти люди герои Украины и выдумает героический подвиг.
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Mega Death
Mega Death
А близкие освобожденных считают, что освободили достойных))
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