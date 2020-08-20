"Л/ДНР" зазнали втрат на Донбасі: з'явилася свіжа статистика з фронту

Російські терористи "Л/ДНР" понесли чергові втрати на Донбасі. Так, за період з 11 по 19 серпня вони втратили чотирьох окупантів.

Актуальні зведення з фронту опублікували на сайті "Інформаційний опір".

"Так, в 1 АК – 1 омсбр (Кальміуське) – один військовослужбовець. У 2 АК – 7 омсбр (Брянка) – два військовослужбовці, в 6 омсп (Кадіївка) – один військовослужбовець", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 19 серпня поблизу Луганського і двічі у Попасній ЗСУ зафіксували вогняну активність збройних формувань РФ.

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