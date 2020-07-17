"Л/ДНР" влаштували мінометний обстріл ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

Внаслідок ворожих обстрілів військами Росії на Донбасі минулої доби, 16 липня, троє українських захисників отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Усього терористи 13 разів порушили режим тиші, застосовуючи заборонені Мінськими домовленностями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю, сказано у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.

Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність. За даними розвідки, 16 липня наші захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник п’ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Поблизу Опитного агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки – з кулеметів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новозванівки агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове по наших опорних пунктах російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120-го та 82-го калібру, а ще – гранатомети та кулемети.

Від початку поточної доби, 17 липня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в ООС.

Зведення ООС за 16 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Зведення ООС за 16 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські бійці, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, знищили взводно-опорний пункт проросійських бойовиків.