У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на режим повного і всеосяжного припинення вогню, минулої доби, 3 серпня, було зафіксовано три ворожих обстріли.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

У штабі уточнили, що, зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська.

"На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили в ООС.

Крім того, вночі 4 серпня було зафіксовано один провокативний постріл зі сторони ворога із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали.

В ООС додали, що крім українських військовослужбовців в районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, 40 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі майже 2 гектари.

"Л/ДНР" відкрили вогонь з гранатометів на Донбасі – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" відкрили вогонь з гранатометів на Донбасі – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня окупанти також здійснили два провокативних обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Південного і Красногорівки. Воїни ЗСУ не відповіли на обстріли і втримали контроль над ситуацією. Втрат та поранень у лавах захисників України минулої доби зафіксовано не було.