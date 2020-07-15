На Донбасі минулої доби,14 липня, збройні формування Росіїї поранили сімох українських військових. Режим тиші вони порушили 18 разів.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Усіх воїнів евакуаційною технікою доставили до медичних закладів та надали належну допомогу лікарів. У відповідь українські військові поранили трьох окупантів.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників", – зазначили в ООС.

Під час обстрілів українських позицій, ворог використовував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали наші опорні пункти і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В ООС додали, що від початку поточної доби, 15 липня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-го калібру. Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – зазначили у штабі.

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ ракетами: багато поранених, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ ракетами: багато поранених, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час евакуації загиблого бійця Збройних сил України група в складі дев'яти військовослужбовців потрапила в потрійну засідку. У результаті обстрілу загинули двоє людей, зокрема медик.