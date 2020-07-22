"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: загинув український воїн

Внаслідок ворожих обстрілів збройними силами Росії на Донбасі минулої доби, 21 липня, один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Повідомляється, що окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. ЗСУ у відповідь на обстріли своїх позицій дали ворогу адекватну відповідь та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення.

"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання. Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність", – сказано у повідомленні.

В ООС зазначили, що ворог обстріляв наші позиції зі 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – з 82-х мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.

Неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями та обстріляв наші позиції зі 120 мм мінометів біля Майорська.

По захисниках Мар’їнки агресор двічі використав гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А в по околицях Лебединського – станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – наголосили в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти осквернили тіло українського медика Миколи Іліна, який був убитий під час обстрілу біля Зайцевого на Донбасі 13 липня.