"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли, – ООС
Російські збройні формування на Донбасі минулої доби, 20 липня, 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок їх обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що окупанти обстрілювали ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання", – сказано у повідомленні.
Водночас, як повідомляється, окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.
"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників", – зазначили в ООС.
Неподалік Миронівського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Опорні пункти наших захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював з гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в понеділок, 20 липня, був убитий 26-річний український військовослужбовець Василь Кравченко.