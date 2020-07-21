"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли.

Російські збройні формування на Донбасі минулої доби, 20 липня, 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок їх обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що окупанти обстрілювали ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання", – сказано у повідомленні.

Водночас, як повідомляється, окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників", – зазначили в ООС.

Неподалік Миронівського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Опорні пункти наших захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював з гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в понеділок, 20 липня, був убитий 26-річний український військовослужбовець Василь Кравченко.