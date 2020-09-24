"Л/ДНР" тричі порушили тишу, два воїни отримали поранення – штаб ООС

Війська Росії на Донбасі минулої доби, 23 вересня, тричі порушили домовленності, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Fаcebook. Так, на Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Водночас, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня війська Росії на Донбасі жодного разу не порушили домовленостей про тишу, яких було досягнуто 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.